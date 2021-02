The Witcher: Old World, il prequel della serie è un gioco da tavolo su Kickstarter

The Witcher: Old World è stato annunciato con il video riportato qui sotto e si tratta di un gioco da tavolo che funge da prequel per la serie videoludica di CD Projekt RED, che verrà messo a disposizione attraverso Kickstarter nei prossimi giorni.

Come visibile nel video e annunciato da Łukasz Woźniak, che ha progettato il gioco in questione, The Witcher: Old World è pubblicato da Go on Board e mette in scena eventi precedenti alla serie classica di Geralt di Rivia, illustrando un mondo ancora più ricco di mostri e minacce inquietanti e dove i Witcher hanno un gran da fare per tenere a bada queste creature.

C'è dunque da prendere parte ai contratti, effettuare scelte difficili e ovviamente combattere, anche scontrandosi o collaborando con altri witcher, il tutto attraverso un sistema di gioco strategico strutturato per essere un gioco da tavolo.

Il video, per il momento, si limita a raccontare cosa si troverà dentro alla scatola, facendo vedere l'aspetto esterno di questa ma senza svelare precisamente i suoi contenuti o la forma che il gioco avrà una volta aperto, con i suoi componenti che verosimilmente faranno la gioia dei collezionisti di oggettistica varia. C'è solo un accenno alle statuette che si troveranno al suo interno nella pagina di presentazione su Kickstarter, ma la campagna non è ancora iniziata.

Non c'è ancora una data di uscita precisa per il gioco da tavolo di The Witcher: Old World, ma intanto è possibile registrarsi per ottenere le notifiche sul lancio del Kickstarter dedicato, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

Nel frattempo, CD Projekt RED è stata colpita da un pesante attacco hacker di tipo ransomware, con i codici sorgenti di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 che sono finiti all'asta sul deep web.