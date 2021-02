Huawei, una console e un notebook da gaming in cantiere per l'azienda cinese?

Huawei starebbe lavorando a una console e a un notebook da gaming, secondo alcuni rumor riportati da un insider nelle scorse ore, ovviamente da prendere con le pinze.

Dopo aver superato Samsung, divenendo leader mondiale del mercato smartphone lo scorso luglio, l'azienda cinese potrebbe dunque puntare ai videogame, probabilmente con l'intenzione di sfruttare l'ampissima utenza cinese come trampolino di lancio per il mondo.

È la prima volta che si parla di una possibile home console prodotta da Huawei, ma se c'è un produttore con le risorse necessarie per concretizzare un progetto del genere è sicuramente questo, specie in partnership con Tencent.

Per quanto riguarda invece il notebook da gaming, lo scorso anno ne era stato realizzato uno per il marchio Honor, l'Hunter V700, ma poi il brand è stato venduto da Huawei, che dunque al momento non include nel proprio catalogo un dispositivo simile.

A quasi due anni di distanza dal clamoroso bando negli USA, Huawei sembra dunque aver ritrovato una stabilità e si prepara eventualmente a espandersi verso nuove categorie di prodotti: vedremo se queste notizie verranno confermate o smentite.