Among Us: il creatore di Super Smash Bros dice la propria senza trattenersi

Masahiro Sakurai è noto in tutto il mondo soprattutto per il ruolo di director di Super Smash Bros. Ultimate, ma non si tratta del suo unico raggiungimento. Sakurai è infatti lo scrittore di una regolare colonna di Famitsu, famosa testata videoludica del Sol Levante. In passato ha ad esempio parlato di PlayStation 5, di Cyberpunk 2077 e, ora, si è dedicato anche ad Among Us. Nel suo articolo non si è trattenuto, concludendo con una ficcante critica.

La traduzione inglese del pezzo di Sakurai è stata fornita da Kody NOKOLO di Source Gaming team. Tramite essa, possiamo leggere le parole del director, il quale parte facendo una panoramica di Among Us e delle sue meccaniche principali. Solo nella seconda sezione inizia a dire cosa ne pensa.

Ad esempio, parlando di strategie di gameplay, Sakurai afferma che Among Us non ne offre una "chiara" mentre si gioca. L'opera di InnerSloth si basa invece sulle naturali interazioni tra giocatori, piuttosto che fondarsi su vere e proprie meccaniche interne. Per questo motivo, secondo Sakurai, Among Us è più simile a un gioco di carte che ad altri videogiochi.

All'interno dell'articolo, il director di Super Smash Bros. fa notare che tra i giocatori non c'è molta azione, ma ammette che il suo "cuore batte molto velocemente" per la tensione che Among Us sa generare. Sakurai ammette inoltre che, come la maggior parte delle persone, non è molto bravo a mentire rapidamente: questo rende difficile cambiare piani se le cose non vanno come previsto e rischia di mettere in pericolo per sbaglio gli altri impostori.

In conclusione, secondo Sakurai, Among Us è un gioco "governato" dalla community, più che dalle meccaniche di gioco interne. Per questo motivo, il director non è certo di quanto a lungo rimarrà popolare.

Per ora, comunque, Among Us è molto apprezzato e vi sono nuovi contenuti in arrivo: ecco tutte le novità della nuova mappa Airship spiegate da Innersloth.