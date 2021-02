Among Us: tutte le novità della nuova mappa Airship spiegate da Innersloth

Nonostante il successo planetario e gli introiti generati, lo sviluppo di Among Us procede senza grossi strappi. Nelle prossime settimane, infatti, dovrebbe essere pubblicata la nuova mappa Airship. Attraverso Twitter lo sviluppatore Innersloth ha voluto sottolineare come i lavori procedano bene e che tutte le novità che saranno introdotte nella nuova mappa, come le tante attività inedite o la possibilità di iniziare la partita in stanze differenti, saranno delle novità gradite per il gioco.

La mappa di Among Us è stata presentata durante i Game Awards 2020 e non è ancora uscita. In queste ore, però, lo studio ha voluto ribadire che i lavori stanno procedendo senza problemi e, si spera, questo aggiornamento arriverà ad infondere nuova linfa nel gioco. Non c'è ancora una data di uscita, se non un generico "inizio 2021", quindi ci tocca aspettare.

La nuova mappa si chiama Airship e quando sarà pubblicata, sarà disponibile gratuitamente per tutti. La mappa è ambientata all'intero di enorme velivolo rosso. Al suo interno questo airship conterrà una piattaforma mobile pensata per rallentare i giocatori e creare dei momenti che potrebbero avvantaggiare gli impostori. La nuova mappa di Among Us includerà anche una serie di compiti inediti, sarà sviluppata su più livelli e altro ancora. I giocatori potranno anche scegliere in quale stanza del velivolo iniziare la partita.

L'aggiornamento introdurrà, ovviamente, anche nuovi costumi (una delle poche fonti di introiti del gioco) con cui i giocatori potranno personalizzare i propri avatar. Faranno anche la comparsa dei nuovi compagni.

Come dicevamo, ancora non si sa quanto Airship sarà pubblicata.