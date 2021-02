Ratchet & Clank Rift Apart: data di uscita svelata, preordine su PS5 disponibile

Ratchet & Clank Rift Apart, nuova esclusiva PS5 sviluppata da Insomniac Games, ha finalmente una data di uscita. Sony, tramite i propri profili social, ha rilasciato un nuovo brevissimo video nel quale ha svelato che il gioco sarà disponibile a partire dal 11 giugno 2021. Inoltre, da questo momento possiamo anche prenotare il gioco.

Il filmato, che potete vedere a inizio notizia, è molte breve come detto e non include nuove sequenze di gameplay, ma solo brevi frammenti di filmati già condivisi in passato. In ogni caso, Ratchet & Clank Rift Apart continua a essere uno dei giochi più promettenti di PS5. Speriamo solo che la data di uscita non venga rimandata, come purtroppo spesso accade in questo periodo di COVID-19.

Ratchet & Clank Rift Apart racconterà una nuova storia dell'amato duo. Questa volta avremo a che fare con molteplici dimensioni che collasseranno su se stesse. Come oramai tutti i fan sanno, alla fine del trailer di gameplay appare un nuovo personaggio, una Lombax femmina che è ancora avvolta nel mistero.

Speriamo che Sony e Insomniac, con l'avvicinarsi della data di uscita, rilascino nuovi video di gameplay che illustrino le meccaniche di gioco. Sappiamo per ora che tramite il controller DualSense e, più precisamente, tramite i grilletti adattivi, potremo attivare ad esempio modalità di fuoco differenti a seconda della pressione sul tasto.

In attesa di novità, vi segnaliamo che PS5 vende più di Xbox Series X|S, e non di poco, secondo le stime di Ampere. Inoltre, vi ricordiamo che Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 gira in 4K dinamici, modalità performance a 60fps.