OlliOlli World, trailer del Nintendo Direct: Roll7 torna agli skateboard

Durante il Nintendo Direct odierno dedicato agli indie in arrivo su Nintendo Switch, è stato presentato a tutto il mondo il nuovo gioco di Roll7. Gli sviluppatori di OlliOlli hanno presentato un nuovo capitolo della serie: OlliOlli World, che presenta la saga in una nuova veste. Potete vedere il trailer a inizio notizia. Il gioco arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Una delle più chiare differenze è legata alla componente grafica, ora in 3D e con colori pastelli. OlliOlli 2 proponeva invece uno stile grafico 2D dai colori accesi. OlliOlli World sfrutterà l'ambientazione 3D per proporre più dinamismo nel level design, ma soprattutto permetterà di giocare in modo più rilassato, usando lo skateboard anche per esplorare in modo più tranquillo il gioco.

Dovremo andare "in cerca di mistiche divinità dello skate". Nel nostro viaggio scopriremo nuovi luoghi dove usare lo skateboard, missioni secondarie ed eventi speciali da completare. OlliOlli World "è ambientato a Radland, un vero paradiso dello skate pieno di livelli con percorsi multipli e opportunità per sfoderare i migliori trick e concatenare una serie di combo davvero folli". Potremo poi metterci alla prova "in una quantità illimitata di livelli a generazione procedurale, che potranno essere facilmente condivisi grazie al Zip code system davvero unico di OlliOlli World".

OlliOlli World sarà disponibile a partire dall'inverno 2021. Per ora non è stata indicata una data più precisa. Lo giocherete su Nintendo Switch Lite a breve disponibile in una nuova variante di colore blu?