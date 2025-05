Senza fare troppo rumore, OlliOlli World e Rollerdrome sono tornati disponibili su Steam . Si tratta di un'ottima notizia, visto che parliamo di titoli di ottima qualità. Erano stati rimossi per via della chiusura di Private Division, etichetta di Take-Two che si ocupava di produzioni minori rispetto alle proprietà intellettuali principali della compagnia. Entrambi i giochi sono stati ripubblicati sotto etichetta 2K, senza annunci particolari o comunicati dedicati. Sono tornati, e basta.

Graditi ritorni

OlliOlli World e Rollerdrome sono due giochi di Roll7, studio di sviluppo chiuso in occasione della ristrutturazione di Take-Two.

Di OlliOlli World abbiamo parlato particolarmente bene nella nostra recensione, trovandolo un gioco davvero rifinito e pieno di meccaniche profonde e interessanti.

Anche Rollerdrome ci è piaciuto parecchio per come riesce a mescolare meccaniche da sparatutto con un contesto da sport futuristico. Era davvero un peccato che entrambi non fossero più in vendita, anche se chi lo ha sviluppato non godrà più degli eventuali proventi di entrambi.

Comunque sia, questa è la pagina Steam di OlliOlli World, mentre questa è quella di Rollerdrome. Come si può osservare, entrambi hanno dei giudizi "Molto positivi" da parte del pubblico, segno di un grande apprezzamento generale. Peccato che non sia riuscito a salvare lo studio di sviluppo.