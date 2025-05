Disponibile su Steam la demo di The Lonesome Guild, l'action GDR del team italiano di Tiny Bull Studios

Il team torinese di Tiny Bull Studios e il pubblisher Don't Nod hanno pubblicato una demo per PC dell'action GDR con visuale isometrica The Lonesome Guild, che ora è disponibile per il download tramite Steam.

Se siete interessati, potete scaricare questa versione di prova tramite il seguente link. Di seguito, trovate il nuovo gameplay trailer che ha accompagnato la disponibilità della demo. Il lancio del gioco è in programma durante il corso dell'autunno di quest'anno, anche su PS5 e Xbox Series X|S.