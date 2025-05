Svelati i prezzi di Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch 1 e Switch 2 e il costo dell'upgrade

Stando a quanto riportato da My Nintendo Store, il prezzo su Switch 1 è di 59,99 euro , mentre la versione Switch 2 di 69,99 euro , ovvero 10 euro in più. In entrambi i casi si parla di "prezzo a partire da", suggerendo delle possibili differenze tra le versioni digitali e fisiche, come già visto per altri titoli in arrivo sulle console della grande N, come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza. A questo proposito Centro Leaks afferma che le versioni fisiche potrebbero essere prezzate rispettivamente 64,99 euro e 74,99 euro .

Apertura dei preordini e costo dell'upgrade

Le copie digitali dell'eShop saranno disponibili per il pre-acquisto dal 5 giugno, mentre i preordini delle copie fisiche sul My Nintendo Store inizieranno l'11 giugno e includeranno come bonus una statuetta dei Pokémon compagni. Saranno disponibili anche i pacchetti Megaevoluzione, Allenatore e La scelta del campione, ma al momento non sono stati dati ulteriori dettagli.

Non ci sono dettagli precisi sui prezzi in euro per l'upgrade dalla versione Switch 1 a quella Switch 2, ma, basandoci su quelli in yen e sterline condivisi da sereebi.net, probabilmente sarà di 10 euro, che per l'appunto è anche la differenza di costo tra le due versioni. Inoltre, non è chiaro se l'upgrade sarà incluso tra i vantaggi di Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, come nel caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Per saperlo con certezza dovremo attendere.

Uno scorcio della Luminopoli di Leggende Pokémon Z-A

Vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Z-A sarà disponibile a partire dal 16 ottobre 2025. Maggiori informazioni sul gioco e gli altri titoli del franchise verranno svelate il prossimo mese durante un nuovo Pokémon Presents.

Aggiornamento: abbiamo modificato il testo della notizia per aggiungere le informazioni sui possibili prezzi delle copie fisiche suggeriti da Centro Leaks su X.