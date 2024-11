Take-Two ha chiuso Roll7 e Intercept, i team di OlliOlli e Kerbal Space Program: ora è ufficiale

Take-Two ha chiuso Roll7 e Intercept Games, gli studi autori di OlliOlli e Kerbal Space Program: la notizia circolava ormai dallo scorso maggio, ma all'epoca il CEO Strauss Zelnick aveva negato la volontà di smantellare i due team di sviluppo.

"Per essere chiari, non abbiamo chiuso quegli studi", aveva dichiarato Zelnick a maggio, ai microfoni di IGN. "Stiamo esaminando il nostro calendario di uscite nell'ambito di tutti i nostri team per assicurarci che abbia senso."

"Dobbiamo dunque essere molto prudenti, perché ci troviamo nel bel mezzo di un programma di riduzione dei costi che abbiamo già concluso e che ora stiamo attuando completamente."

"Abbiamo annunciato che stiamo risparmiando 165 milioni di dollari in costi attuali e futuri, ma non abbiamo chiuso nulla", concludeva il CEO di Take-Two nel suo intervento, che tuttavia oggi si è rivelato distante dalla verità, come ha sottolineato Jason Schreier.

"Take-Two Interactive ha confermato di avere di fatto chiuso Roll7 e Intercept Games", ha scritto Schreier. "Lo scorso maggio, dopo un report di Bloomberg sulla chiusura dei due studi, il CEO Strauss Zelnick aveva detto che i due team non erano stati chiusi."