Gran Turismo 7 su PS5 Pro raggiunge 4K e 120 fps, anche senza aggiornamento specifico

Tra i giochi migliorati su PS5 Pro possiamo aggiungere tranquillamente anche Gran Turismo 7, nonostante il titolo non abbia nemmeno ancora ricevuto lo specifico update "Enhanced" per sfruttare al meglio il nuovo hardware, riuscendo comunque a raggiungere i 4K e 120 fps già attraverso il "Game Boost" integrato nel sistema.

In effetti, stranamente Gran Turismo 7 non ha ancora ricevuto la patch necessaria per consentire lo sfruttamento pieno di PS5 Pro e non risulta nemmeno tra i giochi ufficiali "Enhanced" disponibili per il lancio della nuova console Sony, che ricordiamo esce oggi sul mercato, ma ottiene già notevoli miglioramenti semplicemente attraverso il sistema di miglioramento automatico.

In base a quanto riferito da Digital Foundry, sembra che Gran Turismo 7 sia in grado di raggiungere la risoluzione 4K nativa e arrivi a 120 fps solo sfruttando il Game Boost, ovvero il miglioramento automatico che può essere attivato dalle opzioni di sistema sui giochi inseriti nella nuova console.