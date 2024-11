Marvel's Spider-Man 2 a confronto su PS5 Pro e PS5, vediamo tutti i miglioramenti

ElAnalistaDeBits ha realizzato un confronto per Marvel's Spider-Man 2 su PS5 Pro e PS5 al fine di evidenziare tutti i miglioramenti che Insomniac Games ha introdotto nell'ambito del supporto alla nuova console Sony.

Fondamentalmente le due modalità grafiche sono state potenziate, ottenendo i seguenti risultati:

La Modalità Fedeltà passa da 2160p dinamici e 30 fps con IGTI (circa 45 fps su schermi a 120 Hz) a 2160p dinamici e 30 fps con PSSR (circa 50 fps su schermi a 120 Hz).

(circa 50 fps su schermi a 120 Hz). La Modalità Prestazioni passa da 1440p dinamici e 60 fps con IGTI (circa 62 fps su schermi a 120 Hz) a 1440p dinamici e 60 fps con PSSR (circa 65 fps su schermi a 120 Hz).

Chiaramente il supporto a PS5 Pro non si limita a utilizzare la PlayStation Spectral Super Resolution, bensì va a migliorare tutta l'effettistica: in Modalità Fedeltà Pro il ray tracing viene ottimizzato per quanto concerne luci, ombre e occlusione ambientale; in modalità Prestazioni Pro sono stati migliorati solo i riflessi in ray tracing.

L'impiego della PlayStation Spectral Super Resolution in luogo della Insomniac Games Temporal Injection produce in realtà risultati altalenanti, con un migliore antialiasing in generale ma al contempo una minore definizione rispetto a determinati oggetti.