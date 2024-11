Microsoft 365 ti obbliga a pagare di più per Copilot con alcuni dei suoi piani

Con la nuova versione di Microsoft 365, i piani familiari e individuali subiranno un aumento per includere le funzionalità Copilot, mentre chi non desidera l'AI dovrà cambiare abbonamento.

Microsoft sta testando una nuova versione del suo abbonamento Microsoft 365 per consumatori che prevede l'inclusione delle funzionalità AI di Copilot, ma con un costo più elevato. Attualmente, gli abbonamenti Microsoft 365 Family e Microsoft 365 Personal sono le principali offerte per l'utenza consumer. La versione Family estende i vantaggi dell'abbonamento a un massimo di sei utenti, mentre la Personal è limitata a un singolo utilizzatore. Di recente, Microsoft aveva già introdotto le funzionalità AI per i consumatori con il piano Copilot Pro, pensato inizialmente per il settore business e enterprise con il pacchetto Microsoft 365 Copilot.

Ogni richiesta un credito Il nuovo abbonamento Microsoft 365 Family con AI, disponibile in fase di test in paesi come Australia, Nuova Zelanda, Malesia, Singapore, Taiwan e Thailandia, ha un costo annuale di 179 dollari australiani (107,40€), rispetto ai 139 della versione senza AI (83,40€). Tuttavia, il passaggio alla versione più costosa riguarda anche i clienti già iscritti a Microsoft 365, che si vedranno automaticamente rinnovare l'abbonamento alla tariffa maggiorata. Chi non fosse interessato alle funzionalità AI dovrà annullare l'abbonamento esistente e acquistare una nuova sottoscrizione alla versione senza AI, mantenendo però il prezzo originario. I vari pacchetti di Microsoft 365. La nuova versione di Microsoft 365 per i piani Family e Personal offre 60 crediti AI al mese, che potranno essere utilizzati per varie applicazioni, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Designer e Paint. Ogni richiesta di un'azione AI di Copilot, come la generazione di testo o immagini, consuma un credito. È importante notare che i benefici dell'AI sono riservati solo al titolare dell'abbonamento e non possono essere condivisi con altri membri della famiglia. Qualora gli altri componenti del piano Family volessero accedere alle funzionalità AI, dovranno acquistare un abbonamento individuale Copilot Pro.