GTA 5 e Red Dead Redemption 2 raggiungono altri traguardi di vendita impressionanti

Red Dead Redemption 2 ha superato i 67 milioni di copie vendute in tutto il mondo, anche lui con una notevole progressione negli anni, sebbene non al livello dell'altro titolo Rockstar Games ma comunque sempre in ambito record.

In occasione del meeting finanziario sui risultati di Take-Two , sono arrivati anche gli immancabili aggiornamenti sulle vendite dei giochi di punta, che fanno segnare altri traguardi impressionanti per GTA 5 e Red Dead Redemption 2 in particolare, i quali continuano la loro diffusione sul mercato anche a distanza di anni.

L'economia di Take-Two sarà trascinata da GTA 6

I risultati finanziari del secondo trimestre fiscale, per il resto, sono stati definiti "forti" dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick.

La copertina di GTA 6

"Le nostre entrate nette, pari a 1,47 miliardi di dollari, sono state al top della nostra guidance, grazie al continuo successo dei franchise di Grand Theft Auto e Borderlands", ha riferito il CEO della compagnia, "e i nostri risultati operativi hanno superato i nostri piani, in gran parte grazie a uno spostamento dei tempi delle spese di marketing nel corso dell'anno".

"La nostra esecuzione è stata costante e i nostri team continuano a fare grandi progressi nella nostra pipeline di sviluppo". In questa visione del futuro rientra anche GTA 6 ovviamente, considerando che la compagnia ha confermato il periodo di uscita del nuovo capitolo, che dovrebbe arrivare nel 2025.

"Di conseguenza, ribadiamo la nostra guidance per le entrate nette per l'anno fiscale 2025, che va da 5,55 a 5,65 miliardi di dollari, e siamo fiduciosi di poter raggiungere aumenti sequenziali e livelli record negli anni fiscali 2026 e 2027".

L'economia di Take-Two dei prossimi anni sarà guidata in gran parte dai risultati di GTA 6, che verosimilmente saranno colossali: "Guardando al futuro, riteniamo che Take-Two sia ancora ben posizionata per il lungo periodo. La nostra visione è chiara, il nostro talento è impareggiabile e abbiamo uno dei più solidi portafogli di proprietà intellettuale del nostro settore", ha riferito Zelnick. "Con molti nuovi titoli in arrivo nell'anno fiscale 2026 - tra cui Grand Theft Auto VI in autunno, Borderlands 4 e Mafia: The Old Country - ci aspettiamo di creare valore a lungo termine per i nostri azionisti".