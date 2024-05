GTA 5 a quota 200 milioni di copie vendute, ecco i dati di vendita dei giochi Take-Two

Stando ai dati di vendita aggiornati condivisi da Take-Two, la casa madre di Rockstar Games e 2K, GTA 5 ha infine raggiunto l'impressionante tetto delle 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo al 31 marzo 2024. La serie nel suo complesso è a quota 425 milioni di unità.

GTA 5 è stato pubblicato nell'ormai lontano 2013 e ha praticamente fatto compagnia ai giocatori per tre generazioni di console. Infatti, il gioco dapprima è arrivato su PS3 e Xbox 360, per poi tornare con una versione tirata a lucido per PS4 e Xbox One nel 2014, mentre nel 2022 sono uscite le versioni PS5 e Xbox Series X|S. La versione PC invece è datata aprile 2015.

Alla fine di marzo 2023 GTA 5 aveva raggiunto le 180 milioni di unità vendute, il che significa che sono state piazzate all'incirca altre 20 milioni di copie in un anno, un risultato che molti tripla A faticano a raggiungere nel primo anno di commercializzazione, figuriamoci dopo oltre dieci anni dalla pubblicazione.

Sarà interessante vedere se il prossimo Grand Theft Auto sarà in grado di bissare questo successo. A proposito, giusto poche ore fa Take-Two ha svelato la finestra di lancio ufficiale di GTA 6, mentre 2K ha anticipato che svelerà un nuovo gioco di una delle sue serie più grandi e amate durante il Summer Game Fest del prossimo mese.