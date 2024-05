Ascendant Studios, gli autori di Immortals of Aveum lavorano a un nuovo gioco in UE5

"Abbiamo già iniziato a lavorare al nostro prossimo progetto in Unreal Engine 5.2 e speriamo di pubblicarlo in UE 5.3 o oltre!", il messaggio dello studio.

La conferma è arrivata tramite un post sul sito ufficiale dello studio, pubblicato in occasione dell'annuncio dell' ingresso di Immortals of Aveum nel catalogo di PC e Xbox Game Pass nei prossimi giorni . Per il momento il team non si è sbottonato troppo, limitandosi a confermare che i lavori sono iniziati con l'Unreal Engine 5.2, con la speranza di pubblicare il titolo "per la versione 5.3 o oltre" dell'engine di Epic Games.

Il flop di Immortals of Aveum e i numerosi tagli al personale

Jak, il protagonista di Immortals of Aveum

Ascendant Studios è uno studio di sviluppo situato a San Rafael, in California, fondato da Bret Robbins, ex creative director di EA e Sledgehammer Games, assieme ad altri veterani del settore. L'opera prima dello studio è stata Immortals of Aveum, pubblicato lo scorso 22 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S in partnership con Electronic Arts.

Al netto di alcune qualità indiscutibili, il gioco non ha convinto pienamente pubblico e critica (a proposito, ecco la nostra recensione di Immortals of Aveum). Al lancio il gioco ha registrato vendite ben molto al di sotto del target ambito dallo studio, tanto che poche settimane dopo la compagnia ha licenziato metà del team di sviluppo. In un'intervista pubblicata a novembre, Robbins ha spiegato che la causa principale del flop commerciale del gioco è stato il periodo di uscita scelto per la pubblicazione, fin troppo affollato di grande spessore e richiamo mediatico, come Baldur's Gate 3 e Armored Core 6, in un anno già fin troppo abbondante in termini di giochi.

Stando a un report di Polygon, lo scorso mese ci sono stati ulteriori tagli al personale, il che, se confermato, significa che lo staff al lavoro sul nuovo progetto di Ascendant Studios è ben più piccolo rispetto a quello di Immortals of Aveum, almeno per il momento.