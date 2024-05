Take-2 dice di non aver chiuso gli studi di Kerbal Space Program e OlliOlli, ma per Bloomberg mente

Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha dichiarato che la compagnia non ha chiuso Roll7 e Intercept Games, gli studi dietro alle serie OlliOlli e Kerbal Space Program 2, smentendo le indiscrezioni delle scorse settimane. Tutto bene quel che finisce bene insomma... se non fosse che secondo Jason Schreier la compagnia sta mentendo e per dimostrarlo ha pubblicato la presunta mail inviata da Take-Two a Roll7, in cui al contrario si parla di una chiusura dello studio.

Ma andiamo per gradi. A inizio mese, Bloomberg ha riportato sulle sue pagine della presunta chiusura di Roll7 e Intercept Games, con la prima confermata da una nota interna dello studio arrivata alle attenzioni di Jason Schreier (ma non riportata direttamente), mentre per gli autori di Kerbal Space Program c'è una nota del Washington State Employment Security Department a dimostrarlo.

Nelle scorse ore, in occasione dell'ultimo meeting di Take-Two, dove tra l'altro è stata svelata la finestra di lancio ufficiale di GTA 6, il CEO Strauss Zelnick ha smentito queste indiscrezioni, confermando al contempo il piano di riduzione costi portato avanti dalla compagnia.

"Non abbiamo chiuso quegli studi, per essere chiari", ha dichiarato Zelnick a IGN. "E stiamo sempre esaminando il nostro programma di pubblicazione per tutti i nostri studi per assicurarci che abbia senso. Quindi siamo molto prudenti perché siamo nel bel mezzo di un programma di riduzione dei costi che abbiamo già concluso e che ora stiamo attuando completamente. Abbiamo annunciato che stiamo risparmiando 165 milioni di dollari in costi attuali e futuri, ma non abbiamo chiuso nulla".

Le parole di Zelnick sembrerebbero dunque chiudere definitivamente la questione. Tuttavia, nel tentativo di fare maggiore chiarezza, IGN ha chiesto a Zelnick se stesse smentendo il report di Bloomberg menzionato in precedenza, ricevendo però stavolta una risposta abbastanza vaga da un portavoce dell'azienda.

"Nel documento che abbiamo presentato, abbiamo parlato di un piano di riduzione dei costi pari a circa il 5% di riduzione dell'organico a livello mondiale, ma non abbiamo fornito una ripartizione per etichetta". Al terzo tentativo, la testata ha ricevuto una seconda risposta dal PR: "Non abbiamo fornito ulteriori dettagli oltre a quello che ho appena detto."