Minecraft arriva su Steam? Un perk di Xbox Game Pass Ultimate lo fa pensare

Nonostante il successo planetario e la sua enorme diffusione su quasi tutte le piattaforme, Minecraft stranamente manca ancora su Steam, ma la cosa potrebbe presto cambiare: in base a un indizio celato tra i perk di Xbox Game Pass Ultimate, infatti, emerge l'idea che il gioco Mojang sia in arrivo anche sul celebre store di Valve.

È ancora di una supposizione e va presa come tale, ma a meno che non si tratti di un errore, l'indizio proviene da una fonte attendibile come i perk messi a disposizione da Microsoft per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, dunque quantomeno è credibile.

Gli abbonati al massimo servizio tra i tier Game Pass, come riferito anche da Windows Central, possono infatti puntare a un perk che consente di ottenere 500 Minecoins da utilizzare all'interno del Marketplace inserito in varie piattaforme, tra le quali risulta anche Steam.