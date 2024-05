Svilupparty: i migliori giochi presenti al raduno degli sviluppatori indie italiani

L'11 e il 12 maggio scorso abbiamo partecipato alle giornate focali dell'edizione 2024 di Svilupparty (evento nato nel 2010), organizzato da IPID, presso il TPO (Teatro Polivalente Occupato) di Bologna. È una manifestazione in cui viene dato spazio, in maniera frizzante e parzialmente naïf, a costi decisamente accessibili, agli sviluppatori indie italiani: sviluppatori che qui hanno l'occasione di confrontarsi tra loro, ricevere feedback, trovare collaboratori, e presentare le proprie creazioni al pubblico, che può accedere liberamente al tutto.

In un contesto festoso ed estremamente popolato, tra birre gratuite - per gli sviluppatori - e piatti vegetariani, POS non disponibili al bar e monitor, pad e computer a presidiare ogni singolo tavolo, l'atmosfera che si respira - scarso ossigeno escluso - è piacevole e variegata: allo Svilupparty si possono provare le opere e assistere alle conferenze di studenti appena usciti dal loro percorso formativo in videogiochi (spesso con bozze d'interazione dall'aspetto gradevole, più che vere e proprie demo), ma anche provare Returnal di Climax Studios, gli ospiti più celebri della manifestazione. Gli sviluppatori britannici hanno condiviso la loro esperienza, parlando in generale dei vari contesti di sviluppo (dal piccolo team a quello ad alto budget), e nel particolare delle loro difficoltà nel trasportare Age of Empires IV su console.

C'erano progetti nati da poco, altri che per la prima volta si palesavano in pubblico, e videogiochi già affermati come Easy Red II di Corvostudio. L'impressione generale è che il livello medio delle produzioni indipendenti si stia alzando parecchio, anche nel nostro paese: soltanto dieci anni fa, entrando alla stessa manifestazione, la professionalità esibita sarebbe stata parecchio diversa. Alcuni tra gli sviluppatori presenti hanno già pubblicato, altri sono in trattativa con dei publisher: tutti quanti tuttavia stanno sbattendo la testa con la neonata crisi dell'industria. Si parla sempre di licenziamenti ad alto livello, ma anche i finanziamenti ai team indipendenti si sono ridotti parecchio e, quel che è peggio, in Italia gli aiuti statali e pubblici scarseggiano. A livello creativo, ci pare che i semi per far fiorire il mercato italiano ci siano eccome: servirebbe la volontà politica di coltivarli.

Ecco alcuni giochi che abbiamo apprezzato, senza poter dire "i migliori della fiera", visto che tutti non li abbiamo provati.