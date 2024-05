Manor Lords: oltre 2 milioni di copie vendute, senza contare PC Game Pass

Manor Lords ha superato quota 2 milioni di copie vendute in totale, dal lancio avvenuto lo scorso 26 aprile. La conferma arriva dal pubblisher Hooded Horse, che si parla di copie effettivamente vendute e non di giocatori attivi, quindi senza considerare gli accessi tramite PC Game Pass.

Parliamo quindi di un risultato ottimo, considerando anche che Manor Lords è disponibile solo su PC (tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store) e in formato di Accesso Anticipato, quindi ancora grezzo sotto più punti di vista e manchevole di alcuni contenuti che verranno integrati da qui all'uscita della versione 1.0 e rientra in una categoria di giochi non proprio di massa tra i giocatori. Ricordiamo inoltre che il gioco arriverà anche su Xbox Series X|S, per quanto al momento non ci sono indicazioni sulla finestra di lancio.

"È stato meraviglioso vedere così tanti giocatori provare Manor Lords", ha detto Tim Bender, CEO di Hooded Horse. "Avevamo delle aspettative piuttosto ottimistiche e persino delle speranze sfrenate, ma il raggiungimento di due milioni di copie di Manor Lords in così poco tempo ha superato anche quelle".