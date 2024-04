Manor Lords: dieci consigli per iniziare

Manor Lords è appena uscito e già può contare su milioni di appassionati. Questo city builders medievale non è ancora completo, ma mette già sul piatto una cospicua dose di profondità. Inoltre, essendo in accesso anticipato, alcune funzioni non sono ancora sufficientemente intuitive e potreste ritrovarvi con un bel punto interrogativo sulla testa. Per evitare che ciò accada, abbiamo elencato i 10 consigli che secondo noi possono fare la differenza durante le vostre prime partite, cercando anche di fare chiarezza su un paio di menù un po' troppo criptici.

Siamo nel medioevo e tutto è fatto con gli alberi, di conseguenza il primo consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di non restare mai senza legna. Sembra scontato, ma può accadere e non c'è niente di peggio di dover smontare una struttura finita per riciclarne il materiale. Lo sappiamo che non vedete l'ora di dare una casa ai vostri cittadini, ma la vostra prima preoccupazione dovrebbe essere quella di allestire una segheria, che si occupa della legna per costruire, e il campo dei boscaioli, che si premureranno di offrire legna da ardere. E non dimenticatevi di edificare anche un bel capanno dove tenere tutto il vostro prezioso legname al riparo. Ora siete davvero pronti a iniziare!

La telecamera di Manor Lords può scendere quasi fino ad altezza strada, ma se questo non fosse abbastanza esiste anche una modalità in terza persona. Per attivarla, cliccate sull'icona a forma di occhio che troverete in alto a destra della schermo, proprio accanto al ritratto del vostro Lord. Una volta premuta, vi ritroverete nei panni del vostro nobile alter-ego, tra le strade del vostro villaggio, liberi di esplorarlo in lungo e in largo. Per tornare alla visuale normale basterà a questo punto premere il pulsante ESC. Questa funzione è ancora in lavorazione, quindi aspettatevi qualche imperfezione.

La forza lavoro è tutto in Manor Lords: vi serviranno tante braccia per mandare avanti il villaggio e non ce ne saranno mai a sufficienza. Per questo è fondamentale ritoccare i ruoli delle diverse famiglie in base alle esigenze e alle stagioni: chi raccoglie bacche, o lavora nei campi, d'inverno non ha molto da fare e potrebbe essere più utile altrove, a tagliare legna per esempio o a macinare il grano nei mulini. È necessario "microgestire" un po', per avere i risultati migliori.

Costruite lentamente. Manor Lords è un gioco che va gestito con calma e riempire una collina di case in dieci minuti non potrà che portare a problemi futuri. A parte che non è detto vengano occupate subito, se poi accadesse siete sicuri di avere abbastanza cibo per sfamare tutti i nuovi arrivati? La strategia migliore, per quel che ci riguarda, è stato alzare un po' la domanda, e a seguire un po' l'offerta. Cercando di mantenere un bilanciamento mentre ci si espande verso nuove soluzioni e nuovi problemi.

Se la minaccia di un esercito nemico si fa sempre più vicina e voi non avete ancora un esercito pronto, potrete affidarvi all'aiuto di un gruppo di mercenari. Ricordatevi però che questi ci metteranno un po' ad arrivare e che il loro stipendio non verrà pagato con i soldi della città, ma prelevati dalla nostra personale tesoreria. Se nel caso i soldi dovessero finire, alcuni mercenari potrebbero andarsene anzitempo e lasciarvi scoperti proprio mentre la battaglia sta per entrare nel vivo. Insomma, state attenti e calcolate giustamente i tempi perché i mercenari possono costare una fortuna, e lasciarvi pure con un pugno di mosche.

Una delle caratteristiche principali di Manor Lords è la libertà concessa nel disegnare strade e lotti abitativi. Per fare in modo che una casa, o un groppo di case, sia della forma che volete, dovrete tracciare due strade: la prima è quella dove comparirà l'ingresso delle abitazioni, la seconda invece funzionerà da contorno e darà la forma al lotto che verrà poi disegnato al suo interno. Naturalmente, se la riterrete superflua, potrete cancellare la strada esterna subito dopo. Con lo stesso criterio, quindi utilizzando una strada esterna per dare la forma all'area di costruzione, potrete scolpire campi agricoli e spazi per il pascolo.

Cercate di non disperdere la vostra forza lavoro costruendo case e attività troppo distanti tra loro. All'inizio è meglio evitare che gli abitanti perdano troppo tempo spostandosi tra le varie mansioni, e sarà più semplice muovere le merci là dove ce ne sarà più bisogno. Successivamente, quando avrete un'idea più precisa su come far crescere il villaggio e come gestire al meglio merci e cittadini, potrete iniziare a pensare più in grande.

Mercanti

I mercanti sono fondamentali per l'economia della città

Non si vive di sola autarchia, nemmeno nel medioevo. A un certo dovrete per forza iniziare a occuparvi dell'economia del vostro villaggio e se non avrete degli introiti continui, rischierete presto di ritrovarvi senza merci fondamentali. È solo dal secondo livello che le case inizieranno a generare tasse, questo significa che per racimolare qualche soldo, inizialmente dovrete cavarvela vendendo le vostre merci o ripulendo i campi dei banditi. I soldi servono ad acquistare tutte le merci di cui avrete bisogno e che non riuscirete per un motivo o per l'altro a produrre internamente.

C'è un passaggio però in cui il gioco non è chiaro: una volta che avrete settato una merce come esportabile, e stabilita la quota minima da tenere in magazzino, i vostri mercanti inizieranno già a viaggiare con i loro carretti verso l'esterno della mappa. Quindi attenzione: comprare l'accesso a una rotta commerciale serve solo a stabilirne una continua e dedicata a ciascuna tipologia di merce, ma non è necessario per far partire la compravendita. Alcune merci avanzate, come per esempio le armi, invece ne richiederanno l'acquisto.