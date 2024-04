La trilogia de Il Signore degli Anelli arriva su Amazon Audible; sfruttate l'offerta al -70%

Amazon ha annunciato che dal 7 maggio arriverà su Audible l'audio libro de Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello. Ha anche confermato che l'intera trilogia sarà sul servizio. A narrare i tre romanzi sarà Massimo Popolizio. Gli altri due volumi saranno distribuiti in formato audiolibro entro la fine dell'anno.

Il momento migliore per abbonarsi ad Amazon Audible è però oggi, visto che fino al primo maggio è disponibile una promozione speciale da 2.95€ al mese per i primi quattro mesi. Si tratta di un risparmio del 70%, visto che un mese di norma costa 9.99€. Potete reclamare l'offerta a questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. La promozione non è accessibile se siete già abbonati. Se invece siete stati abbonati in passato, potete reclamarla. Vi ricordiamo che esiste inoltre la possibilità di usare la prova gratuita da 30 giorni, se non l'avete già utilizzata in precedenza.