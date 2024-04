Helldivers 2: la patch del 29 aprile modifica il bilanciamento di armi, Stratagemmi e nemici

Sono stati poi aumentati i danni per colpo del fucile di precisione Zelo, delle pistole Pacificatore, Senatore e Pugnale, dei fucili d'assalto Liberatore e Liberatore Esplosivo, mentre sono stati ridotti quelli della shotgun Dominatore e dello Stratagemma Cane da Guardia.

Al contrario, il Cannone Quasar è stato notevolmente depotenziato, dato che ora il tempo di ricarica è aumentato di ben 5 secondi. Il Fucile a Rotaia, una delle armi degli Stratagemmi più forti al lancio di Helldivers 2, ora vanta una penetrazione delle armature maggiore in entrambe le modalità di fuoco, tuttavia l'efficacia nel far barcollare i nemici è stata leggermente diminuita.

Per quanto riguarda le armi troviamo sia dei buff che dei nerf. Ad esempio, la neo-introdotta Balestra Esplosiva ha ricevuto un mix delle due cose. Da una parte è diminuito il raggio delle esplosioni, le munizioni massime e l'ergonomia, dall'altra è aumentato l'efficacia nel far barcollare i nemici e le munizioni ricevute dalle casse.

Le altre modifiche della patch 1.000.300

Gli Helldiver alle prese con i Terminidi

Per quanto riguarda i nemici, è stata ridotta la velocità di movimento degli Sputa-Bile e della loro variante più piccola, mentre i giganti degli Automaton ora sono più resistenti al barcollamento, quelli armati di lanciafiamme infliggono meno danni diretti e i Distruttori hanno un rateo di fuoco maggiore. Inoltre, è stata aumentata la frequenza con cui appaiono in campo le pattuglie nemiche quando ci sono meno di 4 giocatori in partita.

Altre modifiche degne di nota riguardano la generazione delle mappe, con la riduzione della distanza massima tra un obiettivo e l'altro, mentre ora è più probabile che i colpi che rimbalzano sui nemici colpiscano gli Helldiver che li hanno sparati, con Arrowhead che in tal senso raccomanda cautela.

Per tutti gli altri numerosi cambiamenti apportati dalla patch 1.000.300 di Helldivers 2 vi rimandiamo alle note ufficiali su Steam, a questo indirizzo.