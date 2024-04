Smite 2: le iscrizioni all'Alpha Test sono aperte, tutti i dettagli su come partecipare

Hi-Rez Studios ha aperto le iscrizioni per il closed alpha test di Smite 2. I giocatori che dispongono di una PlayStation 5, una Xbox Series X|S o di un account Steam/Epic Games Store possono andare a questa pagina e richiedere la partecipazione alla fase di prova.

Ciò che dovete fare, una volta raggiunta la pagina, è premere su "Register for Alpha" (il pulsante blu a fianco di quello oro). Si aprirà una scheda che vi chiede di selezionare la piattaforma (Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games Store), di inserire la vostra email, di confermare che avete più di 13 anni e di essere d'accordo con i Termini di servizio. Infine, potete selezionare l'opzione per ricevere le ultime novità su Smite 2, ma non è obbligatorio. Infine dovete selezionare "Continue".

Ricordiamo che richiedere l'accesso alla closed alpha non significa ottenerlo. Il team selezionerà, probabilmente in modo casuale, un certo numero di utenti in base alle proprie necessità.