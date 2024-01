Smite 2 avrà 80 divinità in meno rispetto al primo gioco, al lancio: gli autori spiegano perché

Al lancio della versione 1.0 di Smite 2 saranno disponibili in totale circa 50 divinità, un mix di personaggi già noti del primo capitolo e di personaggi completamente nuovi, ma - da febbraio 2024 - ci saranno 130 divinità disponibili nello Smite originale. Perché non tutte le divinità sono entrate a far parte del sequel?

"Uno dei motivi principali per cui la gente ci dice che non vuole iniziare a giocare a un MOBA è che ci sono 130 divinità, ognuna con quattro abilità e una passiva, e devo imparare 600 cose prima di poter iniziare a divertirmi, giusto?" afferma l'Executive Producer Alex Cantatore. "Pensiamo che sia davvero importante iniziare con un numero più basso e arrivare abbastanza rapidamente alla cinquantina, perché è un buon numero per la diversità nelle partite, ma è comunque un numero abbastanza basso da permettere di imparare relativamente in fretta e non essere sopraffatti".