Indiana Jones e l'antico Cerchio parla della vera teoria del 'cerchio massimo'

MachineGames ha rivelato che la trama di Indiana Jones e l'antico Cerchio è incentrata su un'ipotesi reale che sostiene che molti siti antichi di tutto il mondo sono stati costruiti intenzionalmente in allineamento, formando il cosiddetto cerchio massimo (Great circle, che è poi il nome inglese del gioco).

"Un cerchio massimo è un cerchio che divide una sfera a metà", ha detto Gustafsson. "Sulla Terra, il più noto è, ovviamente, l'equatore. Ma può esistere da qualsiasi punto in realtà, ed è molto usato in aviazione quando si traccia la rotta".

"È emerso che esiste un cerchio massimo molto reale e misterioso che non è l'equatore, ma che collega molti dei più grandi siti storici della storia, come Giza, l'Isola di Pasqua, Sukhothai, Nazca e molti altri. Il loro collegamento è rimasto un mistero, e questo fornisce l'avventura perfetta per il nostro gioco".