Indiana Jones e l'antico Cerchio: 5 giochi per chi non riesce ad aspettare l'esclusiva Microsoft

Purtroppo manca ancora un po' all'uscita: non abbiamo una data precisa e sappiamo solo che arriverà nel 2024, ma possiamo supporre che sia previsto per la seconda metà. Attendere, però, sembra molto difficile e, se come noi vorreste subito avere tra le mani Indiana Jones e l'antico Cerchio, vogliamo proporvi cinque giochi che vi permetteranno di vivere sotto alcuni punti di vista un'avventura in stile Indiana Jones , così da tenere a bada il più possibile l'eccitazione per l'esclusiva di Microsoft per PC e Xbox Series X|S.

Lo abbiamo già detto in più di un'occasione, ma lo ripetiamo, la prima impressione è veramente ottima , non solo perché pare essere un bel videogioco, ma soprattutto perché pare realizzato nel pieno rispetto della saga cinematografica e dell'identità di Indiana Jones.

La serie di Uncharted

Uncharted 4

Uncharted è una delle proposte più ovvie e sappiamo benissimo che ve l'aspettavate, ma le risposte scontate non sono meno vere. Una delle fonti di ispirazione di Uncharted è ovviamente Indiana Jones e Nathan Drake riprende varie caratteristiche di Indy, compresa la sua capacità di fare una battuta anche nei momenti più drammatici.

Nathan Drake è un po' più propenso a sparare rispetto a Indiana Jones, ma la saga di Uncharted di capitolo in capitolo ci porta in antichi luoghi perduti alla ricerca di tesori e lo fa con uno stile cinematografico che non potrà non piacere a chi cerca un'avventura intensa e lineare che non porti via troppo tempo. Aspettatevi molte arrampicate, qualche semplice enigma di tanto in tanto e una qualità grafica notevole (soprattutto con gli ultimi capitoli).

Inoltre, Indiana Jones e l'antico Cerchio vedrà Indy accompagnato da Gina, una reporter, creando così un parallelismo con Nathan Drake ed Elena Fisher. Con cinque capitoli a disposizione (L'Abisso d'Oro ignoriamolo), potrete giocare per lungo tempo se vi lasciate appassionare dalla saga.

Il miglior modo per recuperare il gioco è con la versione remastered dei primi tre capitoli per PS4/PS5 e con Raccolta L'Eredità dei ladri per PS5 che propone il quarto capitolo e il suo seguito/spin-off.