Palworld, vendite per 3 milioni di copie e un milione di giocatori su Steam

Palworld è inarrestabile, a quanto pare: il titolo sviluppato da Pocket Pair ha totalizzato vendite per 3 milioni di copie in Accesso Anticipato su Steam, e sempre sulla piattaforma valve ha raggiunto un milione di giocatori contemporanei.

Dopo il traguardo del milione di copie e quello dei due milioni di copie, il gioco continua a macinare numeri mostruosi con una velocità sorprendente. In questo caso i tre milioni di copie arrivano a circa 40 ore dal lancio ufficiale, mentre non è dato sapere come stiano andando le cose su Xbox Game Pass.

Palworld è infatti disponibile anche nel servizio in abbonamento di Microsoft, sempre in Accesso Anticipato, ma nulla vieta di acquistarlo su Xbox per 29,99€ e immaginiamo che i dati di vendita tengano conto anche di quanto realizzato finora su console.