Palworld ha venduto più di un milione di copie nel giro di otto ore dal lancio

Palworld , il cosiddetto gioco dei Pokémon con i fucili, è riuscito a vendere più di un milione di copie nel giro di otto ore, come annunciato dal team di sviluppo con un post pubblicato su X. Si tratta di un messaggio davvero stringato, in realtà, realizzato per ringraziare l'enorme massa di persone che si è lanciata a comprare il gioco.

Problemi ai server

L'annuncio delle vendite di Palworld

Probabilmente il dato è stato svelato anche per avvisare che i problemi ai server che molti stanno riscontrando per giocare online sono dovuti al successo inatteso del gioco, andato oltre le più rosee aspettative degli sviluppatori, come spiegato in un messaggio successivo:

"Siamo sbalorditi dalla risposta avuta da Palworld e stiamo facendo del nostro meglio per risolvere i problemi!

Attualmente, il nostro server provider segnala che a causa del grande numero di giocatori simultanei, i server sono diventati instabili e potreste riscontrare problemi di connessione.

Stiamo lavorando per risolvere il problema al più presto!

Nel frattempo, alcuni utenti hanno segnalato di aver avuto successo tentando di connettersi due o tre volte di seguito e aspettando dopo l'avvio del gioco."

Palworld è attualmente uno dei giochi più giocati su Steam, nonché uno dei più visti su Twitch.