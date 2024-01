Palworld ha scalato la classifica dei più visti su Twitch

Pokémon che dicono parolacce

Palworld sta avendo un grande successo su Twitch.

Insomma, i Pokémon con i fucili che possono essere sfruttati e schiavizzati era ciò che il videogiocatore medio stava aspettando. Del resto di Palworld ha subito colpito l'irriverenza verso la serie di GameFreak, il principale motivo d'interesse del gioco. "I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo." Ci ricorda la descrizione ufficiale, che poi spiega: "I Pal possono combattere, riprodursi, lavorare nei campi o nelle fabbriche. È possibile persino venderli o usarli come cibo." Del resto "La produzione di massa è possibile solo grazie ai Pal abili nel lavoro manuale. Costruisci delle fabbriche e assegna loro i Pal giusti. I Pal lavorano finché hanno cibo, inesorabilmente, fino alla morte." Insomma, è un gioco che mette in scena in modo molto più realistico dei Pokémon il rapporto tra il genere umano e la natura che lo circonda, ad esempio esaltando il bracconaggio: "Nelle riserve, vivono Pal considerati specie protette. Infiltrarsi e rubarli è un modo veloce per diventare ricchi! Dopotutto, se non ti scoprono, non hai commesso alcun crimine."

Va ricordato anche che Palworld non sta avendo solo molti spettatori, ma anche molti giocatori, visti i numeri che sta facendo registrare su Steam.