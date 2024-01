Palworld, oltre 100.000 giocatori contemporanei su Steam al lancio

Palworld ha totalizzato oltre 100.000 giocatori contemporanei su Steam a poche ore dal lancio ufficiale: un eccellente riscontro per il "Pokémon con i fucili" sviluppato da Pocketpair, disponibile su PC e Xbox.

Sebbene non siano mancate le polemiche attorno a questo progetto, con accuse di truffa e di plagio, sembra insomma che il gioco disponga delle qualità necessarie per convincere anche gli scettici, e i numeri registrati finora sulla piattaforma Valve lo dimostrano in maniera eloquente.