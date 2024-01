Palworld: fan dei Pokémon sul piede di guerra per il design dei mostri rubato alla serie

Palworld di Pocketpair sta per uscire e i fan dei Pokémon sono sul piede di guerra per il design di alcuni mostri "rubato" a quello della serie di Game Freak. La richiesta che viene fatta è quella di non supportare il gioco in alcun modo, considerando la mancanza di creatività.

Per dimostrare il furto, c'è anche chi si è prodigato a creare immagini comparative, che rendono esplicita la somiglianza tra le creature dei due giochi.