The Elder Scrolls: Castles presentato ufficialmente, aperte le preregisrazioni

In realtà l'esistenza del gioco era già ben nota , come era conosciuto il fatto che si sarebbe trattato di un clone di Fallout Shelter , il titolo mobile di maggior successo della compagnia, ma ora ci sono dei dettagli in più.

I castelli potranno avere varie fogge

La descrizione ufficiale, tratta da Google Play, spiega: "Da Bethesda Game Studios, il premiato sviluppatore artefice di Skyrim e Fallout Shelter, arriva The Elder Scrolls: Castles, un nuovo gioco mobile che ti permette di controllare il tuo castello e la tua dinastia personali. Sorveglia i tuoi sudditi mentre gli anni passano, le famiglie crescono e nuovi sovrani salgono al trono."

Tra le caratteristiche di gioco si parla di dover addestrare i sudditi in varie manzioni per far progredire il regno ed il castello. Bisognerà anche mantenere l'ordine, evitando così insurrezioni che possano portare a un regicidio. Naturalmente il castello sarà completamente personalizzabile: "aggiungi ed espandi sale, scegli decorazioni sfarzose e monumenti ispiratori e assegna i sudditi alle postazioni di lavoro" racconta la descrizione ufficiale, che parla anche di dover prendere decisioni fondamentali per il regno, che determineranno la prosperità o meno del castello.

Infine, ci saranno missioni epiche affrontabili da eroi che potranno essere assoldati ed equipaggiati. I nemici che affronteranno sono presi dalla serie Elder Scrolls.

Preregistratevi ora a The Elder Scrolls: Castles su Google Play e App Store.