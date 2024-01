Starfield: problema risolto, la beta del nuovo aggiornamento sarà lanciata nei tempi previsti

Il messaggio di Bethesda

Bethesda: "Aggiornamento: il problema è stato risolto e la versione beta per Steam del nuovo aggiornamento sarà disponibile domani mattina. Rimanete sintonizzati per la nota di rilascio completa quando disponibile!"

Per chi se lo stesse chiedendo, Bethesda parla di "domani mattina", con il messaggio che è stato scritto il 17 gennaio. Purtroppo non abbiamo orari precisi per la pubblicazione dell'aggiornamento, che potrebbe avvenire nel primo pomeriggio, quando sarà mattina negli Stati Uniti. Bethesda non ha nemmeno spiegato la natura di questo misterioso problema che ha impedito la pubblicazione nella giornata di ieri. Probabilmente sarà svelato sulla nota di rilascio ufficiale.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è un gioco di ruolo in prima persona ambientato nello spazio in cui si viaggia tra centinaia di pianeti alla ricerca di manufatti e missioni da svolgere. Nonostante abbia ricevuto qualche critica, pare che abbia riscosso un certo successo, in particolare su Steam dove potrebbe aver prodotto ricavi notevoli.