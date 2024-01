Developer Direct: ecco quanto durerà l'evento Xbox

Il Developer Direct di Xbox si sta avvicinando e viene naturale chiedersi quale ne sia la durata , una delle informazioni essenziali in casi simili. L'evento è stato in realtà già caricato online, in attesa di essere sbloccato questa sera alle 21:00. Stando al runtime di YouTube si apprende che complessivamente durerà 48 minuti dall'inizio alla fine.

Un evento attesissimo

Quindi ci sarà molto tempo per vedere in azione Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed, Ara: History Untold e Indiana Jones. Inoltre si parla anche della presenza di un annuncio inedito, non confermato, mentre Microsoft ha chiarito che non ci sarà nessun lancio di un gioco a sorpresa, come avvenuto l'anno scorso con Hi-Fi Rush. A quanto pare non saranno presenti nemmeno i giochi di Activision Blizzard King. Quindi ci saranno i titoli indicati sopra e, si spera, tanto concretezza, con date d'uscita e gameplay tutto da gustare.

Come potete vedere i canali ufficiali di Xbox sono già pronti. Lo siamo anche noi. Come sempre potrete seguire il Developer Direct insieme alla redazione di Multiplayer.it. Commenteremo tutti i giochi mano a mano che saranno mostrati.