Xbox Developer Direct: ci sarà un quinto gioco a sorpresa, stando a un report

Stando alle fonti di Insider Gaming, Microsoft ha in serbo un quinto gioco a sorpresa per l'Xbox Developer_Direct di domani sera, oltre ai quattro già confermati ufficialmente.

Come forse saprete, il colosso di Redmond ha confermato che durante l'evento vedremo Senua's Saga: Hellblade 2, Ara: History Untold, Avowed e il gioco di Indiana Jones in sviluppo presso MachineGames. Inoltre, ieri Microsoft ha indirettamente smentito le voci di corridoio che suggerivano l'annuncio con pubblicazione immediata di un nuovo gioco di Double Fine, in maniera simile a quanto fatto con Hi-Fi Rush l'anno scorso.

Nel riportare questa informazione, Insider Gaming ha aggiunto che, pur non essendoci nessuno shadow drop in programma, la compagnia ha comunque in serbo una sorpresa per i giocatori verdecrociati, con la presentazione di un quinto gioco non menzionato nella scaletta. La testata ha tuttavia precisato che non si tratta di una grossa produzione, onde evitare di creare aspettative fuori scala.

"Una cosa che le fonti di Insider Gaming hanno menzionato, tuttavia, è che un quinto gioco verrà mostrato durante la fiera. Detto questo, non si prevede che si tratti di un gioco importante", afferma l'articolo pubblicato dal portale di Tom Henderson.