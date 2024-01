Xbox: presto un Developer_Direct e possibile lancio a sorpresa di un gioco Double Fine, per un rumor

Secondo le fonti dell'insider eXtas1s il 2024 di Xbox potrebbe partire in maniera frizzante con un nuovo showcase "Developer_Direct" che potrebbe essere in programma nelle prossime settimane. Non solo, durante l'evento dovrebbe avvenire la presentazione di un nuovo gioco di DoubleFine con tanto di possibile shadow drop a sorpresa.

La gola profonda spagnola afferma che il Developer_Direct si svolgerà entro la fine di gennaio, con circa una settimana o poco più di stacco tra l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft e l'effettiva messa in onda dell'evento. Le tempistiche, se confermate, sarebbero simili a quelle del Developer_Direct dello scorso anno, annunciato l'11 gennaio per il 25 dello stesso mese.