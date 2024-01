PlayStation Store: gli Sconti di Gennaio si espandono con oltre 1.000 offerte

I già corposi saldi proposti dagli Sconti di Gennaio del PlayStation Store si sono arricchiti oggi di oltre 1.000 nuove offerte su giochi e DLC per PS5 e PS4, tra cui Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Remastered e Miles Morales, Gran Turismo 7 e molti altri ancora.

Tutte le nuove offerte saranno valide fino alle 00:59 italiane del 18 gennaio, mentre quelle lanciate in precedenza saranno attive solo fino allo stesso orario del 6 gennaio, ecco quelle più interessanti a nostro avviso.

Tra le nuove promozioni troviamo Horizon Forbidden West: Complete Edition, proposto a 49,69 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo standard. Anche Gran Turismo 7 è in offerta, al prezzo di 49,59 euro per la versione standard per PS5 a 69,99 euro per la Digital Deluxe Edition.

Troviamo anche diverse promozioni interessanti sotto i 20 euro, come ad esempio Borderlands 3: Next Level Edition a 11,24 euro, con uno sconto di ben l'85% rispetto al prezzo base e Dragon Ball Z: Kakarot, proposto a 17,49 euro.