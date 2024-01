Starfield, una mod consentirà di pilotare un mech: eccola in video

Una novità che potrebbe fare la gioia dei tantissimi utenti che hanno contribuito a far sì che Starfield battesse Baldur's Gate 3 per numero di ore giocate , a conferma della straordinaria popolarità dell'action RPG sci-fi.

Fresco di premiazione agli Steam Awards , il titolo diretto da Todd Howard non include questa feature in maniera ufficiale , quantomeno al momento, e così il modder Jared Kohr ha pensato di colmare tale lacuna.

La versione PC di Starfield riceverà prossimamente una mod che consente di pilotare un mech nel gioco Bethesda, come si vede nel video che trovate qui sotto. Un sogno che si avvera per i fan dell'esclusiva Xbox?

Il futuro è brillante per Starfield

La mod di Jared Kohr richiederà ancora un po' di lavoro per essere pronta, e chissà che Bethesda non riesca ad anticiparla attraverso gli aggiornamenti ufficiali previsti per Starfield ogni sei settimane a partire da febbraio.

Se pensiamo a quanta strada è riuscito a fare un titolo come No Man's Sky nel corso degli anni, non c'è dubbio che Stafield possieda un potenziale enorme per quanto concerne il supporto post-lancio, anche perché Microsoft desidera che il gioco ci tenga compagnia per un bel po' di tempo ancora.