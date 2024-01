Famitsu: Zelda Tears of The Kingdom è primo nella classifica dei Super Popular Awards 2023

Il portale giapponese Famitsu ha svelato la classifica dei Super Popular Awards 2023, ovvero i 20 giochi migliori usciti lo scorso anno in base ai voti di 188 sviluppatori nipponici e celebrità. Al primo posto non sorprende vedere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Final Fantasy 16 Super Mario Bros. Wonder Suika Game Armored Core 6: Fires of Rubicon Hogwarts Legacy Diablo 4 Pikmin 4 Dave the Diver Starfield Nobunaga's Ambition: Shusujin Baldur's Gate 3 Star Ocean The Second Story R Splatoon 3 Alan Wake 2 Monster Hunter Now