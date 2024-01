Yakuza Like a Dragon, l'intera saga in offerta su PlayStation Store

L'intera saga di Yakuza e Like a Dragon è attualmente disponibile in offerta su PlayStation Store, con prezzi a partire da 4,99€: un'ottima occasione per recuperare gli episodi della serie che vi mancano oppure per cominciarla da zero. Anzi, da 0.

Come riportato poco fa, gli Sconti di Gennaio su PlayStation Store sono stati estesi con oltre 1.000 offerte e fra queste ci sono anche i vari capitoli del franchise SEGA, che nel corso degli ultimi anni ha finalmente varcato i confini nipponici per ottenere popolarità anche in occidente.

Ecco dunque la nostra lista della spesa nell'esatto ordine in cui i titoli vanno giocati: