Like a Dragon: Infinite Wealth, annunciata la data di uscita con un nuovo trailer

Sega e il team di Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato la data di uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth e pubblicato un nuovo trailer e una galleria di immagini, che potrete visualizzare qui sotto. Il GDR con protagonisti Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu sarà disponibile in tutto il mondo sia in formato fisico che digitale a partire dal 26 gennaio 2024 su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One.

Per chi non lo conoscesse, Like a Dragon: Infinite Wealth è il nuovo gioco della celebre serie di Sega, in precedenza conosciuta come Yakuza, e sequel di Yakuza: Like a Dragon. Si tratta di un GDR con un sistema di combattimento a turni, intervallato da esplorazione e tantissimi minigiochi e missioni secondarie, che si svolge in varie ambientazioni sia in Giappone che alle Hawaii.