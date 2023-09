Starfield: oltre 10 milioni di giocatori a due settimane dal lancio

Nel post il team di Microsoft fa notare che si tratta in assoluto del più grande lancio nella storia di Bethesda e ringrazia tutti i giocatori che hanno deciso di gettarsi a capofitto in questa nuova avventura spaziale.

Bethesda ha annunciato su Twitter / X che Starfield ha raggiunto e superato il tetto dei 10 milioni di giocatori sin dal lancio avvenuto lo scorso 6 settembre 2023, in pratica due settimane fa.

Un successo di critica e di pubblico

I numeri registrati da Starfield sono sicuramente eccezionali, ma sorprendono fino a un certo punto. Del resto parliamo di uno dei giochi più attesi del 2023 e all'atto pratico Bethesda non ha deluso, proponendo un gioco incredibilmente vasto e sfaccettato, seppur non perfetto, come potrete leggere nella nostra recensione di Starfield.

Chiaramente il traguardo dei 10 milioni di giocatori è stato agevolato anche dall'inclusione di Starfield all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass sin dal lancio, tuttavia sappiamo per certo che in moltissimi lo hanno acquistato anche all'infuori dell'abbonamento. Lo confermano anche i dati di GSD, che afferma che Starfield è il quinto miglior lancio avvenuto in Europa nel 2023 e il picco di oltre 300.000 giocatori contemporanei registrato su Steam.