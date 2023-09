Starfield: su Steam superati i 300.000 giocatori contemporanei

Nel momento in cui scriviamo ci sono 313.694 giocatori attualmente alle prese con il GDR fantascientifico di Bethesda, con il contatore che potrebbe gonfiarsi ulteriormente durante la notte (al momento sono le 13:00 in USA a causa del fuso orario) e nel resto del weekend.

Ottimi numeri ma non troppo lontani da quelli dell'accesso anticipato

Parliamo di numeri generalmente ottimi per qualsiasi gioco pubblicato su Steam, tuttavia è interessante notare come questi non siano troppo distanti dal picco di quasi 240.000 utenti registrato durante il periodo di Accesso Anticipato, che ricordiamo era disponibile esclusivamente con l'acquisto della Premium Edition di Starfield venduta al prezzo di 100 euro.

A poche ore dal lancio, invece, si era arrivati a un picco di circa 250.000 utenti, il che significa che nel frattempo c'è stata una crescita della playerbase non indifferente. Al contrario è calata la percentuale di valutazioni positive, per la precisione dall'86% al 78%.

È bene ribadire che i numeri di Steam rappresentano in ogni caso un risultato indubbiamente positivo, anche in virtù del fatto che il gioco è incluso all'interno del catalogo di PC Game Pass e di conseguenza moltissimi lo stanno giocando sfruttando l'abbonamento di Microsoft. A riprova di ciò, sappiamo che Starfield ha superato il tetto dei sei milioni di giocatori al lancio, stando quanto comunicato da Bethesda.