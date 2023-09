Horizon Forbidden West: Complete Edition classificato in Singapore, annuncio allo State of Play?

"Horizon Forbidden West Complete Edition" è una compilation contenente il gioco d'avventura originale "Horizon Forbidden West" (Advisory 16) e l'espansione "Horizon Forbidden West: Burning Shores". Ambientato su una Terra post-apocalittica, la protagonista, Aloy, viaggia verso ovest per scoprire la fonte di un misterioso segnale e trovare un modo per ripristinare la Terra", recita la descrizione offerta dall'IMDA.

La scheda informativa dell'ente svela che si tratta di una compilation che come era intuibile includerà Horizon Forbidden West e l'espansione Burning Shores lanciata esclusivamente su PS5 ad aprile. A differenza del gioco base è stato classificato come M18, ovvero per un pubblico adulto, a causa di riferimenti sessuali.

Annuncio durante il prossimo State of Play?

La classificazione da parte dell'IMDA con tanto di rating e scheda informativa abbastanza completa, suggerisce che l'annuncio ufficiale di Horizon Forbidden West Complete Edition potrebbe arrivare relativamente molto presto.

La vetrina perfetta per un annuncio simile potrebbe essere un nuovo State of Play e in tal senso ciò ci rimanda e per certi versi corrobora la soffiata lanciata la scorsa settimana dal giornalista Jeff Grubb, che stando alle sue fonti ha riferito che presto Sony annuncerà un nuovo showcase.

A questo punto un annuncio ufficiale in merito potrebbe arrivare già durante il corso della prossima settimana, dunque non ci resta che attendere, monitorando con grande attenzione i social PlayStation per qualsiasi novità in merito.