Starfield: grande debutto su Steam ma numeri ancora vicini all'accesso anticipato

Starfield è disponibile ufficialmente da oggi su Steam, così come su Xbox e Game Pass, ed è il momento dell'immancabile occhiata ai numeri del gioco sul celebre store di Valve, dove ci si aspetta che il titolo Bethesda possa raggiungere ottimi livelli e il debutto è impressionante anche se non molto distante da quanto visto nei giorni scorsi con l'accesso anticipato.

Secondo i dati del portale SteamDB, dunque non ufficiale ma considerati attendibili, Starfield ha fatto registrare al lancio 250.823 utenti contemporanei, numero che al momento rappresenta anche il picco assoluto del gioco, cosa fisiologica essendo uscito ufficialmente solo da qualche ora.

È una quantità di giocatori impressionante per un debutto, ma non si discosta moltissimo da quanto era stato già registrato per l'accesso anticipato, disponibile con l'acquisto dell'edizione superiore: nei giorni scorsi, erano stati infatti raggiunti quasi 240.000 utenti, dunque le cose, per il momento, non sono cambiate moltissimo.