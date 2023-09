Dune: Spice Wars, data d'uscita annunciata per la versione completa dell'RTS su Dune

Abbiamo finalmente una data d'uscita ufficiale annunciata per la versione completa 1.0 di Dune: Spice Wars, il nuovo strategico basato sul celebre franchise fantascientifico gestito da Funcom sul fronte videoludico, in questo caso con il team Shiro Games allo sviluppo: il gioco sarà disponibile dal 14 settembre 2023 su PC.

Manca insomma davvero poco all'uscita della versione definitiva di Dune: Spice Wars, finora disponibile in accesso anticipato e con il titolo in via di completamento. Shiro Games e Funcom avevano già annunciato il mese d'uscita del gioco qualche tempo fa, ora abbiamo una data definitiva per la versione completa.