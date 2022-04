Dune: Spice Wars, il provato del ritorno su Arrakis della strategia in tempo reale

Il ciclo di Dune di Frank Herbert, in particolare il primo romanzo, ha ispirato moltissimi autori di videogiochi, sia indirettamente, sia direttamente. Probabilmente non è l'opera più battuta in assoluto, ma sono diversi i titoli che i giocatori ricordano con piacere, a partire dal Dune di Cryo Interactive, che mescolava strategia e narrativa, passando per Dune 2 di Westwood, che ha canonizzato gli strategici in tempo reale.

Struttura di gioco

Dune è un immenso deserto pieno di pericoli

Dune: Spice Wars di Shiro Games è fondamentalmente uno strategico 4X in tempo reale, quindi con un sistema di gioco complesso e articolato, non incentrato solo sull'accumulo di risorse e sulla creazione di unità militari. Parliamo quindi di un prodotto che per scelta si indirizza verso una certa utenza. Comunque sia, iniziamo a giocare. Selezionata una delle quattro fazioni disponibili (Atreides, Harkonnen, Smugglers e Fremen) e scelti due consiglieri, che danno diversi bonus a seconda dei loro ruoli e che cambiano da fazione a fazione, ci si ritrova con la capitale a mezza funzione (non può essere espansa fino a che non si è raggiunto un certo livello di espansione), con poche risorse e con le tasse in Spezia da pagare all'imperatore, poco interessato alle nostre difficoltà. Mancano solo dei vermi giganti alle porte di casa e... ah no, ci sono anche quelli.

La prima cosa che ci viene richiesta di fare è di utilizzare un ornitottero per esplorare i territori circostanti, in cerca di uno da cui mietere la Spezia (costruendo una raffineria con mietitrice annessa), quindi di generare almeno un paio di unità militari per conquistarlo e iniziare la nostra espansione.

I primi momenti di gioco fanno ben capire com'è strutturato il gioco: Arrakis è diviso in tanti territori, ognuno con a capo un villaggio indipendente. Per prenderne il controllo bisogna aggredire i villaggi, distruggerne le difese e poi investire per la colonizzazione (volendo si possono anche distruggere o saccheggiare). Quando il territorio rientra tra i nostri possedimenti, è possibile iniziare a costruirci sopra sia difese militari, sia strutture economiche, militari o legate all'arte del governo.

Le prime ore servono sostanzialmente per sfruttare le risorse del territorio, se presenti, come la Spezia, i materiali rari o il vento, quest'ultimo utile per ottenere acqua. Le seconde sono auto esplicative e riguardano l'espansione dell'esercito e della difesa in generale (è possibile costruire anche torrette lanciamissili, per dire). Le terze comprendono tutti quegli edifici legati alle funzioni governative, tutte tradotte in meccaniche di gioco, come ad esempio edifici per la ricerca, altri per la raccolta d'informazioni e così via.