Activision: Call of Duty Modern Warfare 2 sarà “l'esperienza più avanzata nella storia della serie”

Il prossimo Call of Duty di Infinity Ward, che salvo sorprese si chiamerà Call of Duty: Modern Warfare 2, sarà "l'esperienza più avanzata nella storia della serie", stando a quanto afferma Activision Blizzard nel suo ultimo resoconto per gli azionisti. Allo stesso modo la compagnia sembra aver grande fiducia anche nella prossima iterazione di Call of Duty: Warzone.

I risultati finanziari del primo trimestre del 2022 di Activision Blizzard non sono stati di certo esaltanti, con un netto calo degli utili rispetto all'anno precedente. Tra i motivi ci sono le vendite sottotono dell'ultimo capitolo della serie, ovvero Call of Duty: Vanguard, ma la compagnia ha grandi aspettative dal sequel di Modern Warfare in sviluppo presso gli studi di Infinity Ward, che ha definito "l'esperienza più avanzata nella storia della serie", e su Warzone 2, che vanterà "innovazioni rivoluzionarie" ed è stato "costruito da zero".

"Lo sviluppo delle esperienze premium e Warzone di quest'anno, guidato da Infinity Ward, sta procedendo molto bene", afferma la compagnia. "Il Call of Duty di quest'anno è il sequel di Modern Warfare del 2019, il titolo della serie di maggior successo fino ad oggi, e sarà l'esperienza più avanzata nella storia del franchise. La nuova esperienza Warzone free-to-play, costruita da zero insieme al gioco premium, presenta innovazioni rivoluzionarie che saranno rivelate entro la fine dell'anno."

A questo punto non ci resta che attendere per vedere in azione le due nuove esperienze targate Call of Duty. A tal proposito, Infinity Ward sta stuzzicando i fan sui social, segno che forse il reveal di Modern Warfare 2 è alle porte.