Call of Duty Modern Warfare 2: annuncio alle porte? Infinity Ward stuzzica i fan sui social

L'annuncio ufficiale del prossimo Call of Duty, che salvo sorprese sarà Call of Duty: Modern Warfare 2, sembrerebbe essere alle porte, dato che Infinity Ward sta stuzzicando i fan della serie sui social.

Come riporta VGC, lo studio di Activision Blizzard ha aggiornato i suoi profili social di Twitter, Facebook e Instagram cambiando la propria immagine di profilo e copertina con degli sfondi neri, perlomeno all'apparenza.

In realtà, ritoccando queste foto e aumentandone la luminosità è possibile intravedere la sagoma di quello che sembrerebbe essere Ghost, personaggio apparso per la prima volta nel Modern Warfare 2 del 2009. Insomma, per molti si tratta di un indizio che sembrerebbe indicare che il reveal del nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2 sia ormai imminente.

Tuttavia secondo Tom Henderson, noto insider piuttosto affidabile quando si parla degli sparatutto di Activision Blizzard, l'annuncio ufficiale è effettivamente in programma, ma non è così vicino come molti credono. Con un post su Twitter il gola profonda infatti ha indicato la fine di maggio come possibile periodo per il reveal, affermando inoltre che il primo trailer ufficiale è tutt'ora in lavorazione presso gli studi di Infinity Ward.

In ogni caso, sembra proprio che qualcosa si stia smuovendo in casa Infinity Ward, non ci resta che attendere le prossime novità.

Per ingannare l'attesa, ecco il trailer di Call of Duty Warzone e Vanguard che annuncia il crossover con Godzilla e King Kong durante la stagione 3.